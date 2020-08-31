Глава Кубани предложил расширить горевший заповедник «Утриш»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину расширить территорию заповедника «Утриш», где произошел крупный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Кондратьев попросил руководителя министерства включить в состав заповедника всю территорию краевого заказника «Большой Утриш». В настоящее время из 590 гектаров заказника включены только 480 гектаров. Глава Кубани также предложил перевести земли лесного фонда в особо охраняемые природные территории и поставить их на кадастровый учет.

Губернатор подчеркнул, что предлагает также запретить палаточные лагеря и пребывание людей в заповеднике, а также наложить запрет на коммерческое строительство на его территории.

Мощный пожар на территории государственного заповедника «Утриш» вспыхнул 25 августа, в регионе ввели режим чрезвычайного положения. Власти начали вывоз туристов с помощью плавсредств в связи с распространением огня. Кроме того, на местности дежурят машины скорой помощи. Как отмечали в МЧС России, площадь активного горения составляет около 30 гектаров.

Создание и развитие заповедников и особо охраняемых природных территорий входит в задачи федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».