На популярном российском курорте начался вывоз туристов из-за пожаров

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В Анапе, признанной одним из самых популярных российских курортов, ввели режим чрезвычайного положения из-за пожаров, вспыхнувших на территории государственного заповедника Утриш. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации муниципального образования.

Так, по информации источника, власти начали вывоз туристов из региона с помощью плавсредств в связи с распространением огня. Кроме того, на местности дежурят машины скорой помощи, однако о пострадавших и жертвах не сообщалось. Как отмечают в МЧС, площадь активного горения составляет около 30 гектаров.

Согласно данным Instagram-аккаунта о Краснодарском крае @krasnodar_kray, из-за природных пожаров на малом Утрише уже было эвакуировано 350 человек.

На ролике, снятом одной из подписчиц страницы, видно задымление в горах и небольшие очаги возгорания. «Утро, вот так у нас сейчас. 5:40, вертолет еще не прилетал», — прокомментировала автор видео.

Анапа — не единственное место, где в августе разгорелись опасные пожары. Например, ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал местных жителей бежать из штата из-за быстро распространяющихся по территории пожаров. По словам Ньюсома, бригады пожарных пытались потушить очаги возгорания в течение недели, однако им не хватает ресурсов и они все еще надеются на помощь Австралии и Канады.