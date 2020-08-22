Жителей охваченной рекордными пожарами Калифорнии призвали бежать из штата

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал местных жителей бежать из штата из-за быстро распространяющихся по территории пожаров. Об этом сообщает Reuters.

По словам Ньюсома, бригады пожарных пытались потушить очаги возгорания в течение недели, однако им не хватает ресурсов и они все еще надеются на помощь Австралии и Канады. Согласно официальным данным, в результате рекордных по масштабам пожаров погибло уже шесть человек, пострадали 43 жителя и было разрушено около 500 домов.

«Мы понимаем всю серьезность ситуации и опасность происходящего и хотим, чтобы люди прислушались к призывам эвакуироваться, отнеслись к этому серьезно», — заявил губернатор штата.

Ранее в августе в сети начали появляться кадры пожаров в Калифорнии. Так, например, один из жителей снял на видео поездку по охваченной огнем дороге. На кадрах видно, как машина движется по трассе, в это время по обе стороны от нее полыхает пламя.

Другие очевидцы показали редчайший огненный торнадо. Людям, оказавшимся в непосредственной близости к стихийному бедствию, рекомендовали немедленно укрыться в подвалах или на нижних этажах наиболее крепких зданий.

Пожары охватили 500 тысяч гектаров леса в Калифорнии. Температура в штате держится на уровне 37 градусов по Цельсию. В некоторых городах зафиксированы молнии и грозовые бури.