Предсказаны новые катастрофичные пожары по всему миру

Ученые Стэнфордского университета в США предсказали частое возникновение новых продолжительных и опасных лесных пожаров, связанных с жаркой и засушливой погодой из-за изменения климата. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали условия, связанные с катастрофичными лесными пожарами в Калифорнии в ноябре 2018 года, которые затронули предгорья северной части Сьерра-Невады и юг штата. В обоих случаях сезонные ветры и пострадавшие от сильнейшей в истории засухи ландшафты повлияли на силу бедствия. Данные долговременных наблюдений показали, что риск экстремальных лесных пожаров в осенние месяцы более чем удвоился по всей Калифорнии за последние 40 лет.

Ученые использовали различные климатические модели, находящиеся в архивах исследовательских центров по всему миру, и обнаружили, что вызванное человеком глобальное потепление увеличивает вероятность неблагоприятных метеорологических условий, которые способствуют сильным лесным пожарам.

С начала 1980-х годов в Калифорнии более чем удвоилось количество осенних дней с экстремальными погодными условиями. Количество осадков в течение сезона уменьшилось примерно на 30 процентов, а средняя температура увеличилась более чем на один градус Цельсия. При этом последствия от изменения климата не ограничиваются США, а наблюдаются и в других регионах планеты, включая Австралию и Россию.

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