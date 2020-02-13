Раскрыты реальные последствия глобального потепления

Увеличение температуры океана привело к таянию ледяных щитов Антарктики и вызвало экстремальное повышение уровня моря более чем на три метра более 100 тысяч лет назад. К такому выводу пришли ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Результаты исследования раскрывают реальные катастрофические последствия современного глобального потепления. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали образцы древнего льда, взятые с различных участков на периферии Западного Антарктического ледникового щита. С помощью анализа изотопов специалисты обнаружили пробел в гляциологической летописи непосредственно перед последним межледниковьем. Этот период отсутствия льда совпадает со значительным повышением уровня моря. Вулканический пепел, образцы газовых следов и древняя ДНК бактерий, попавших в лед, подтвердили вывод ученых.

Массовое таяние ледяного покрова Западной Антарктики стало основной причиной повышения уровня моря на несколько метров в период, известный как последнее межледниковье (129-116 тысяч лет назад). Вероятно, таяние было вызвано потеплением океана менее чем на два градуса по Цельсию. Результаты исследования показывают, что современное глобальное потепление приведет к потери большей части западно-антарктического ледникового покрова.

В отличие от Восточно-Антарктического ледникового щита, который в основном расположен на возвышенности, Западно-Антарктический щит лежит на морском дне и окружен большими участками плавучего шельфового льда. По мере того, как более теплая вода океана попадает в полости под шельфовыми ледниками, лед тает снизу, делая щит уязвимым для таяния.

В то время как человеческий вклад в глобальное потепление делает нынешнюю ситуацию уникальной и не зависящей от естественных циклов, последнее межледниковье демонстрирует, как планета реагирует на экстремальные изменения климата.

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