Раскрыта правда о климатической катастрофе

Ученые Университета Рочестера в США выяснили, что количество парникового газа метана, выпускаемого человеком, долгое время недооценивался. По новым оценкам, реальные антропогенные выбросы на 25-40 процентов выше предполагаемых значений. О результатах работы, раскрывающих правду об изменении климата, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи измерили количество изотопов углерода-14 в атмосфере Земли, каким оно было более 200 лет назад. Для этого они проанализировали образцы льда из Гренландии, в которых содержались пузырьки воздуха того времени. Оказалось, что до 1870 года почти весь метан в воздухе имел биологическое происхождение. Однако затем антропогенные выбросы газа из-за сжигания ископаемого топлива начали расти. В настоящее время уровни естественных выбросов в десять раз ниже, чем сообщалось в предыдущих исследованиях.

Метан является вторым по величине выбросов парниковым газом, вызывающим глобальное потепление, после диоксида углерода. В среднем, он сохраняется в атмосфере в течение девяти лет, что намного меньше, чем для углекислого газа. Сокращение выбросов метана является одним из эффективных способов борьбы с наступающей климатической катастрофой.

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