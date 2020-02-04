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Раскрыта правда о климатической бомбе в Арктике

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Ученые Университета Колорадо в Боулдере пришли к выводу, что резкое оттаивание вечной мерзлоты (криолитозоны), которая играет роль климатической бомбы, удваивает предыдущие оценки потенциальных выбросов углерода на полярном севере. О результатах работы, раскрывающих правду о климатической ситуации в Арктике, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи рассмотрели разницу между постепенным оттаиванием криолитозоны и более быстрым ее исчезновением. Около 20 процентов арктического региона уязвимы для резкого таяния вечной мерзлоты из-за большого количества льда. Ускоренное разрушение криолитозоны приводит к выбросам углерода в составе метана и углекислого газа.

По словам специалистов, таяние вечной мерзлоты, которое сейчас наблюдается в Арктике, беспрецедентным образом влияет на ландшафты. Например, заболачиваются леса и увеличивается частота оползней, корни деревьев лишаются надежной опоры. 80 процентов полярного севера затронуты постепенным оттаиванием, которое проявляется в течение десятилетий или веков, однако на оставшейся части оттепели могут происходить в течение месяцев. Это способствует появлению термокарстов, выражающихся в проседании грунта и образовании воронок.

Термокарсты усиливают обратную связь между изменением климата и высвобождением парниковых газов из-за таяния криолитозоны, что ставит под угрозу усилия по сдерживанию роста глобальных температур.

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