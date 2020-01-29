Убивающая людей жара станет более смертоносной

Международная группа ученых пришла к выводу, что смертоносные волны жары, вызванные изменениями климата, станут более опасными и ухудшат ситуацию с здравоохранением в такой густонаселенной стране как Китай. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали 50 миллионов записей дневной температуры, полученных 2400 метеостанциями по всему Китаю в период с 1961 по 2018 год.

Исследователи показали, что 30-дневные периоды опасной ночной жары, которые в 2018 году убили множество людей на северо-востоке Китая, значительно участились. Кроме того, экстремальная дневная жара и обильные осадки, приводящие к наводнениям, в будущем также будут возникать чаще. Экстремальные ливни стали в 1,5 раза более вероятными с доиндустриальной эпохи, в то время как вероятность постоянных сильных дождей снизилась на 47 процентов.

Высокие ночные температуры способствуют тепловому удару у людей, которые страдают от дневной жары. Наиболее подвержены риску те, кто работает на открытом воздухе, пожилые и молодые люди, а также лица с различными заболеваниями.

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