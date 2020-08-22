Водитель снял на видео проезд по охваченной пожаром дороге в Калифорнии. Запись опубликовал Telegram-канал «TJ».

На кадрах видно, как машина движется по трассе, в это время по обе стороны от нее полыхает пламя.

Ранее 19 августа над лесным пожаром в районе американского города Лоялтон, штат Калифорния, поднялся редчайший огненный торнадо.

Пожары охватили 500 тысяч гектаров леса в Калифорнии. Температура в штате держится на уровне 37 градусов по Цельсию. В некоторых городах зафиксированы молнии и грозовые бури, около 500 домов и зданий уничтожены стихией.