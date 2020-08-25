Очевидица раскрыла подробности мощного пожара на побережье Кубани

Одна из очевидиц мощного лесного пожара на побережье Кубани, отдыхавшая в районе сел Большой и Малый Утриш, раскрыла подробности произошедшего. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам туристки Ольги, которая отдыхала дикарями с компанией друзей под Анапой, на момент начала возгорания их группа собиралась уезжать и складывала палатки. «С горы побежали люди с криками о пожаре. Все вокруг начали набирать воду в пятилитровые бутылки, чтобы помочь тушить», — рассказала она и подчеркнула, что в тушении решили принять участие более ста человек.

Вдобавок собеседница телеканала отметила, что один из ее приятелей находился в непосредственной близости от огня и видел, как кому-то из отдыхающих стало плохо из-за сильного задымления.

Ранее в сети появился ролик, снятый в районе происшествия. На кадрах было видно задымление в горах и небольшие очаги возгорания. «Утро, вот так у нас сейчас. 05:40, вертолет еще не прилетал», — прокомментировала автор видео.

Мощный пожар на территории государственного заповедника Утриш вспыхнул 25 августа, в регионе ввели режим чрезвычайного положения. Власти начали вывоз туристов с помощью плавсредств в связи с распространением огня. Кроме того, на местности дежурят машины скорой помощи. Как отмечали в МЧС России, площадь активного горения составляет около 30 гектаров.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru