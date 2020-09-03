В России подготовят нормативную базу для беспилотных перевозок

Власти России готовят нормативную базу, регулирующую движение беспилотного транспорта, который в ближайшие десятилетия, как ожидается, возьмет на себя значительную часть перевозок. Об этом заявил в среду зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы в настоящий момент готовим юридические решения, нормативные акты, связанные с регулированием движения беспилотного транспорта, поскольку это — особая сфера и здесь нельзя нанести ущерб безопасности дорожного движения», — уточнил он. Как отметил Медведев, «сейчас это пока еще экзотика», но «пройдет еще 10-15-20 лет, и действительно, может быть, значительная часть перевозок будет осуществляться без участия человека».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.