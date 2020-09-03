Мурманская область нарастила объем экспорта рыбы

Объем экспорта рыбы и морепродуктов в Мурманской области за восемь месяцев 2020 года вырос на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 619,9 миллиона долларов. Об этом сообщил глава министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Варич. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В текущем году региону предстоит поставить на экспорт рыбную продукцию на 1,12 миллиарда долларов, и при благоприятной ситуации на мировых рынках установленный нацпроектом показатель на 2020 год достижим, указал глава министерства. Существуют риски, связанные, прежде всего, с влиянием пандемии коронавирусной инфекции в мире и сужением на ее фоне традиционных рынков экспорта предприятий рыбохозяйственного комплекса региона.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.