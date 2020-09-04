На дорогу Сыктывкар — Нарьян-Мар поручили выделить дополнительные средства

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин поручил проработать вопрос выделения Республике Коми в этом году дополнительного федерального финансирования на строительство автодороги Сыктывкар — Нарьян-Мар на участке Кабанты Вис — Малая Пера, чтобы завершить его раньше срока. Договоренность об этом достигнута в четверг на видеоселекторном совещании вице-премьера с врио главы Коми Владимиром Уйбой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

К настоящему моменту освоено уже 95 процентов выделенных на 2020 год денег. Госконтракт на выполнение работ был заключен 26 декабря 2019 года. Строительно-монтажные работы на объекте начаты в мае этого года, окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на октябрь 2021 года. Стоимость — 1,132 миллиарда рублей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.