Ямал отправит за рубеж больше оленьих шкур

Ямал в нынешнем году увеличил экспорт — за рубеж уже были отправлены 270 тонн оленины и 29 тонн оленьих шкур. Это на 60 процентов больше от запланированных на год экспортных поставок, сообщает издание «Красный север» со ссылкой на губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Глава региона выступил с докладом на заседании Совета по экономической политике под председательством полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Губернатор, в частности, рассказал о реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионах Уральского федерального округа.

Артюхов предложил включить производство оленьих шкур в перечень отраслей, имеющих право на компенсацию затрат на сертификацию продукции для внешних рынков. Сейчас в округе сертифицировано четыре перерабатывающих комплекса.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.