При подготовке строительства трассы М-12 в реку выпустили мальков

Госкомпания «Автодор» в рамках подготовки территорий под строительство новой трассы М-12 Москва — Казань выпустила в реку Ока под Муромом 40 тысяч мальков стерляди. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Всего выпущено 40 тысяч мальков стерляди, место выпуска под Муромом выбрано с точки зрения максимальных возможностей для миграции рыбы.

При сооружении мостовых переходов и водопропускных сооружений дорожники в рамках экологического законодательства выпускают мальков в крупные водоемы. Их видовой состав зависит от территории и возможности местных предприятий, занимающихся рыборазведением.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.