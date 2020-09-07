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В Бурятии капитально отремонтируют 500 многоквартирных домов

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Фото: РИА Новости

До конца текущего года в Бурятии отремонтируют почти 500 домов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Минстрой, финансирование кампремонта многоквартирных домов в регионе в 2020 году возросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом — до 1,3 миллиарда рублей.

В 2019 году в Бурятии отремонтировали более 300 домов на сумму 750 миллионов рублей.

Уже в половине многоквартирных домов проведен капитальный ремонт. В 131 доме до конца года пройдут ремонтные работы с системами отопления.

Отмечается, что собираемость платы за капитальный ремонт с населения в Бурятии превышает 90 процентов, что помогает без сбоев проводить работы.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.

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