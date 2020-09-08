Дорогу на Алтае отремонтировали за 260 миллионов рублей

Участок дороги протяженностью более 17,5 километра в Республике Алтай отремонтировали за 262 миллиона рублей. Дорога соединяет наукоград Бийск Алтайского края, села Турочак и Верх-Бийск, сообщает ТАСС.

Глава региона Олег Хорохордин рассказал, что стройка шла в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году на ремонт выделили 48 миллионов рублей, в этом — 214 миллионов рублей.

Хорохордин отметил, что ранее на этом место проходила грунтовая дорога, и местные жители часто обращались с просьбой отремонтировать ее. Начать стройку планировалось в 2020 году, однако уже в 2019-м после встреч с населением проект был спроектирован и стройка стартовала.

В Турочакском районе в этом году уже завершен ремонт небольшого участка дороги Турочак — граница с Кузбассом. Еще на одном участке этой дороги работы продолжаются — их завершат в следующем году.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.