Иркутский губернатор раскрыл план дорожного строительства в регионе

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев раскрыл план ремонта и строительства дорог в регионе в ближайшие годы. Об этом сообщает «Взгляд».

По словам руководителя региона, в 2020 году планируется построить и отремонтировать 322 километра дорог. Однако, подчеркнул Кобзев, для Иркутской области — «это капля в море», поскольку общая протяженность дорог в регионе составляет 31 тысячу километров.

Чтобы улучшить ситуацию, Кобзев предложил за четыре года удвоить объемы ремонта дорог и привести к нормативному состоянию 50 процентов областных дорог. Он отметил, что для этого планируется привлекать вдвое больше средств из федерального бюджета — до трех или четырех миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, Кобзев рассказал о ситуации с мостами и путепроводами — 340 автомобильных мостов в настоящее время находятся в аварийном состоянии, а многие путепроводы нуждаются в увеличении пропускной способности. Чтобы решить эту проблему, на 2021 год запланирована масштабная реконструкция мостов и путепроводов по всей Иркутской области.

Кобзев добавил, что его задача — привлечь как можно больше денег из Москвы в Иркутскую область. По его словам, на прошлой неделе регион получил дополнительные полмиллиарда рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».