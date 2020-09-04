В Иркутской области усилили контроль строительства дорог

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проехал по 39 муниципальным образованиям региона и заявил о необходимости усилить контроль сроков и качества дорожного строительства. Об этом сообщается на официальном портале области.

По словам Кобзева, многие маршруты находятся в неудовлетворительном состоянии, а по ним ездят скорая помощь, маршрутные такси, школьные автобусы. Он пообещал взять вопрос на контроль и призвал к этому же муниципальные власти.

Глава области также сообщил, что в следующем году начнется строительство моста через Лену в Жигаловском районе. В поселке Залари кладут путепровод через железнодорожные пути. Стоимость работ превышает 423 миллиона рублей.

В Иркутской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ввод 88 объектов, общей протяженностью 322,5 километра. Из них построят и реконструируют 51,7 километра, отремонтируют — 270,8 километра. Также в 2020 году по нескольким областным госпрограммам капитально обновят 39 километров региональных дорог. В пресс-релизе сообщается, что работы идут без отставаний по графику.

По российской госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в Иркутской области завершено строительство дороги Тайшет— Шиткино — Шелаево в Тайшетском районе, проходит реконструкция трассы областного значения «Иркутск — Оса — Усть-Уда» до деревни Борохал в Осинском районе. Работы там окончат в 2021 году.

Также регион восстанавливает дороги после наводнения 2019 года. По итогам первого полугодия введено 14,5 километра трасс местного значения и 7 мостов.