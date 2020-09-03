Иркутский губернатор заявил об отсутствии угроз Байкалу

Сегодня озеру Байкал ничего не угрожает, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции по итогам восьми месяцев работы в должности главы региона. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 3 сентября.

«Байкалу сейчас ничего не угрожает. Были ливни в августе. Мы прошли паводок 2020 года без потрясений», — сказал Кобзев.

На пресс-конференцию Кобзев принес три бутылки с образцами отходов с карт «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» (БЦБК), который перестал работать в 2013 году.

«У нас две большие проблемные территории — "Усольехимпром" и площадка бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске. Угрозы вреда природе постепенно ликвидируются. Задачи, которые поставили правительству региона по минимизации попадания отходов в озеро Байкал, выполнены», — сказал он.

Врио главы региона напомнил, что в следующем году начнется строительство инженерных сооружений, которые воспрепятствуют попаданию отходов в озеро. Площадку промышленного предприятия Кобзев поручил рекультивировать до конца 2024 года. Работы должны вестись совместно с научным и экологическим сообществами и общественниками, подчеркнул он.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству РФ, Иркутской области и ВЭБ.РФ выбрать лучшие мировые практики по утилизации отходов деятельности «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината».

Как пишет агентство, сложность с утилизацией заключается в составе отходов: преимущественно они состоят из шлам-лигнина — полимера, который почти не вступает в реакцию с другими веществами.

Байкальский ЦБК был введен в эксплуатацию в 1966 году. Комбинат не раз критиковался экологами за загрязнение Байкала отходами производства целлюлозы.