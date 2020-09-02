На агротехнологические работы в Иркутской области выделили 270 миллионов рублей

На агротехнологические работы в Иркутской области сельхозпроизводителям выделили 270 миллионов рублей. Об этом рассказал врио губернатора региона Игорь Кобзев во время рабочей поездки на «Иркутский молочный завод», сообщается на сайте местного правительства.

По его словам, тема продовольственной безопасности в Иркутской области является приоритетной. В связи с этим 774 хозяйства будут материально поддержаны. Кобзев отметил, что регион важно обеспечить качественным товаром с местных предприятий.

Директор молочного завода Марина Игнатенко заявила, что объем инвестиций, вложенных в развитие производства за 2019-й, составил около 95 миллионов рублей, в 2020-м — 135 миллионов рублей. Большая часть финансов освоена — закончен ремонт, также появилась новая техника на предприятии.

Кобзев во время посещения «Иркутского молочного завода» добавил, что из федерального бюджета уже перечислены 1,35 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог в Приангарье. В скором времени будут дополнительно выделены еще 2,9 миллиарда рублей.

Врио губернатора также заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы о создании газохимического комплекса и о включении в инфраструктуру «Силы Сибири» газопровода Ковыкта — Саянск — Иркутск.