В российском регионе начали бороться с незаконной вырубкой лесов

В Иркутской области начали бороться с незаконной вырубкой лесов и усилили контроль за коррупционными действиями в этой отрасли. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает местное информагентство «ИркСиб».

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил на пост исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона Андрея Бунева, ранее руководившего следственным управлением Следственного комитета России по региону. Его опыт работы в силовых структурах, по мнению Кобзева, поможет сократить количество незаконной рубки лесов.

По словам врио главы региона, по всей Иркутской области прошло более 17 тысяч проверок в сфере лесного законодательства. Было выявлено больше 1,4 тысячи фактов незаконной вырубки леса. Главная задача — сделать отрасль прозрачной.

Бунев пояснил, что в этом регионе люди «всегда рубили, рубят и будут рубить» леса. При этом, по его мнению, выгоднее работать легально. «При нелегальной добыче также отсутствует лесовосстановление, без которого рубки являются просто варварскими», — заявил он.

Помимо этого, Кобзев назначил на пост исполняющего обязанности министра лесного комплекса Дмитрия Петренева, ранее возглавлявшего Братскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

В районе Приангарья усилили и расширили непрерывный мониторинг за «лесной мафией» — количество незаконных рубок сократилось на 27,8 процента, ущерб уменьшился на 42,7 процента. В итоге регион сэкономил около 1 миллиарда рублей.