Ледовый дворец в Иркутске подготовили к чемпионату мира

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» уже готов к проведению этапа Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд и к будущему чемпионату мира в этом виде спорта. С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщается на сайте правительства региона.

На объекте остается проверить готовность всех систем ледовой арены, света и звука, видеонаблюдения, системы безопасности зрителей и участников мероприятий, зрительских трибун.

«Мы вышли на финишную прямую. Это важный не только для города, но и для всей Иркутской области объект, а также для спортсменов, которые в течение многих десятков лет прославляли русский хоккей на иркутской земле и за ее пределами», — сказал Кобзев.

Он подчеркнул, что теперь главная задача — проведение на самом высоком уровне крупных турниров, создание комфортных условий для всех команд.

Этап Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд пройдет в Иркутске 12 сентября. 40-й чемпионат мира в группе А на новой ледовой арене «Байкал» состоится с 5 по 11 октября.