На медицину в Иркутской области потратят 10 миллиардов рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранения в Иркутской области потратят 10 миллиардов рублей за три года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев, передает агентство «Иркутск Сегодня».

Кобзев также договорился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о том, что область попадет в план модернизации и развития инфекционной службы. В планах региональных властей — строительство нового корпуса инфекционной больницы в Иркутске и Ангарске.

Кроме того, Кобзев напомнил о медицинских объектах, находящихся в стадии завершения строительства. Речь идет об инфекционных отделениях в Шелехове, Тайшете и Братске. «Сроки были жесткие, но COVID показал, что строить можно быстро. И далее в этих госпиталях мы будем лечить не только коронавирус, но и пневмонии и другие заболевания», — отметил врио главы Иркутской области.

Ранее, в июле, Кобзев заявил о намерении защищать ресурсы региона от посягательств и уничтожения. По его словам, «прекрасную тайгу» многие годы «бессовестно вывозили за границу». Проблемы он констатировал и вокруг озера Байкал.