Врио главы Иркутской области встретился с протестующими у здания правительства

Исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев встретился с протестующими у здания правительства. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Отмечается, что Кобзев вышел к активистам после того, как неизвестный, встретившийся с чиновником у здания правительства, потребовал «поговорить с народом».

Telegram-канал «Около Байкала» отмечает, что активист потребовал поговорить с народом, однако вопросы не задал, потому что «не подготовился». Кобзев сказал, что придет на встречу с ним в воскресенье, 23 августа.

Во время встречи выяснилось, что активистом оказался участник движения «За новый социализм» Владимир Смолин. Врио губернатора пришел на встречу, но из-за дождя митингующих пригласили в холл «серого дома», где уже подробно ответил на вопросы присутствовавших, отмечает газета.

Издание предполагает, что «никто из лидеров протеста и не рассчитывал на диалог и на самом деле не был к нему готов».

«Не имея ответов, провокаторы быстро перешли на оскорбления и попытки вывести врио на эмоцию. Не получилось: организаторы сбежали, а люди, которые вышли, чтобы получить ответы от руководителя региона, получили их от него лично», — говорится в сообщении.

Ранее Кобзев представил предвыборную программу. Он заявил, что в случае своего избрания на пост главы региона намерен сделать Иркутскую область по-настоящему комфортной для проживания. Среди прочего Кобзев планирует привести в порядок дороги и организовать строительство доступного жилья.