Врио губернатора Иркутской области представил предвыборную программу

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал благополучие жителей основным приоритетом в своей работе. Об этом сообщает агентство «ИркСиб» в четверг, 20 августа.

Он заявил, что в случае своего избрания на пост главы региона намерен сделать Иркутскую область по-настоящему комфортной для проживания. Среди прочего он планирует привести в порядок дороги и организовать строительство доступного жилья.

Так, в целях улучшения транспортной инфраструктуры Кобзев предлагает построить Южный обход вокруг Иркутска. По его словам, это поможет разгрузить микрорайон Синюшина Гора и Шелеховское направление. В его программе есть также пункт о строительстве нового аэропорта в Иркутске в период до 2024 года.

«Ваше доверие для меня очень важно, — отметил Кобзев, обращаясь к жителям области. — Я много езжу по региону. Вижу все трудности, не решавшиеся годами проблемы. Поэтому свою программу строю не на далеких планах, а на реальных шагах».

Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона после ухода Сергея Левченко. Последний был уволен в декабре 2019 года после разрушительных паводков в регионе.