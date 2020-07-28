Иркутский губернатор собрался защитить Байкал и тайгу

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил о намерении защищать ресурсы региона от посягательств и уничтожения. Его цитирует агентство «ИркСиб» во вторник, 28 июля.

По словам главы региона, природные богатства области должны служить ее жителям, однако сейчас этот принцип не работает.

«Есть прекрасная тайга, которую бессовестно многие годы вывозили за границу. Есть жемчужина области — озеро Байкал. Но и тут все не слава Богу», — сказал Кобзев.

Он заверил, что намерен лично контролировать работы по восстановлению лесов, особенно в пострадавшем от санитарных рубок заказнике «Туколонь». Кобзев также объявил, что через четыре года для всех будет действовать правило «одно дерево срубил — одно посадил».

Он также поручил своевременно начать подготовку к пожароопасному сезону в следующем году.

Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона после ухода Сергея Левченко. Последний был уволен в декабре 2019 года после разрушительных паводков в регионе.