Врио главы Коми заявил о нехватке строителей для реконструкции стадиона

В республике Коми не успевают возвести стадион к чемпионату мира по хоккею с мячом, так как не хватает строителей. Об этом заявил врио главы региона Владимир Уйба после визита на объект, передает агентство БНК.

Проблема возникла из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, уверил директор филиала подрядной организации. Он рассказал, что на объявление о наборе рабочих в Коми мало кто откликнулся, а границы закрыты.

Уйба, услышав причину, подчеркнул, что этот объект — престиж России. «Откроем границы», — заявил он.

На стройку требуется не менее 500 человек. К понедельнику, 24 августа, подрядчику поручено подготовить список необходимых специалистов.

Делегация под руководством врио главы в ходе проверки посетила запасное поле стадиона, внутренние помещения основного поля, площади легкоатлетического манежа, технические помещения, трибуны и поля.

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре пройдет в 2021 году.