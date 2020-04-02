Назначен новый глава Коми

Президент Владимир Путин принял отставку Сергея Гапликова и назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимира Уйбу. Соответствующий указ российский лидер подписал в четверг, 2 апреля, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми», — говорится в тексте документа.

До настоящего времени Уйба занимал пост заместителя министра здравоохранения России. На эту должность он был назначен главой правительства Михаилом Мишустиным 23 января.

О решении бывшего главы Коми уйти в отставку стало известно ранее 2 апреля. «Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми», — сказал Гапликов, поблагодарив Путина за оказанное ему доверие. Он заступил на пост главы республики в 2016 году.

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