Путин назначил нового главу Ненецкого автономного округа

Президент России Владимир Путин назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Ненецкого автономного округа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», — говорится в тексте документа.

До настоящего времени Бездудный был заместителем губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Он сменил на посту руководителя региона Александра Цыбульского, который сегодня возглавил Архангельскую область вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова.

Также 2 апреля о своей отставке объявил глава Республики Коми Сергей Гапликов.

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