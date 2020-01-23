Мишустин продолжил назначения в правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжил назначения руководства аппарата правительства, распоряжения опубликованы на сайте правительства России.
Пост статс-секретаря — заместителя министра финансов занял Алексей Сазанов. Заместителем главы Минфина стал Антон Дроздов. На должность заместителя министра здравоохранения назначен Владимир Уйба. Ирека Файзуллина Мишустин назначил первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а Елену Рожкову —руководителем секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Врио главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии стал Игорь Боровков.
Ранее стало известно о назначении Маскима Топилина на должность главы Пенсионного фонда России (ПФР). Также сообщалось о назначении Вероники Скворцовой, которая получила должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Президент России Владимир Путин подписал указ, формирующий структуру нового правительства во вторник, 21 января. В его составе будет девять вице-премьеров, в том числе один первый, и на одно министерство меньше в связи с упразднением Минкавказа.
Кроме того, Путин подписал указы о назначении на должности новых министров и переназначении некоторых прежних глав ряда ведомств. В новое правительство не вошли пятеро прежних вице-премьеров — Максим Акимов, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Ольга Голодец. Также кабмин покинут исполняющие обязанности министров Максим Орешкин, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Ольга Васильева, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков и Сергей Чеботарев, возглавлявший Минкавказа.