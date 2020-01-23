Скворцова получила новую должность

Вероника Скворцова получила должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина приводит ТАСС.

Материалы по теме Премьерный показ Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?

Ранее Скворцова занимала пост министра здравоохранения России. Она возглавила министерство в 2012 году, до этого с 2008 года она работала замминистра здравоохранения и соцразвития.

21 января в России было сформировано новое правительство. Это произошло в связи с тем, что кабинет министров Дмитрия Медведева был отправлен в отставку 15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию. Новым премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, а министром здравоохранения — Михаил Мурашко, ранее руководивший Росздравнадзором.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



