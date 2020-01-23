Назначен глава Пенсионного фонда России

Главой Пенсионного фонда России (ПФР) стал Максим Топилин, передает ТАСС.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.
Ранее сообщалось, что и.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в новое правительство Михаила Мишустина, ему найдут замену.
Максим Топилин возглавлял министерство с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.
15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Занявший пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь сосредоточится на исполнении положений послания президента Федеральному собранию.
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