Назначен глава Пенсионного фонда России

Главой Пенсионного фонда России (ПФР) стал Максим Топилин, передает ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил его на должность председателя правления.

Ранее сообщалось, что и.о. министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет в новое правительство Михаила Мишустина, ему найдут замену.

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Максим Топилин возглавлял министерство с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.

15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Занявший пост премьер-министра Михаил Мишустин заявил, что в первую очередь сосредоточится на исполнении положений послания президента Федеральному собранию.

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