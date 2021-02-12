Названы кандидаты на пост главы Пенсионного фонда России

Названы предполагаемые кандидаты на пост главы Пенсионного фонда России (ПФР) перед предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. Претендентов перечислили «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Новую структуру Пенсионного фонда и Фонда социального страхования может возглавить замминистра труда Алексей Скляр, которого источники назвали наиболее вероятным преемником. Еще одним претендентом на пост считают заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлану Бондарчук.

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Также пост главы ПФР могут предложить нынешнему главе Фонда социального страхования (ФСС) Андрею Кигиму. Такое предположение высказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, у главы ФСС есть опыт управления социальным фондом и реализации проектов по цифровизации. Кроме него, подходящей кандидатурой можно считать нынешнего финансового омбудсмена Юрия Воронина, отметил Сафонов.

11 февраля глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин ушел со своего поста. Как сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в федеральном правительстве, он предупредил об увольнении сотрудников фонда еще в среду, 10 февраля, не называя имени преемника.

В правительстве Медведева Топилин занимал пост министра труда. С приходом нового премьер-министра Михаила Мишустина Топилина перевели в ПФР. Топилин возглавлял Минтруд с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.

Помимо прочего, Топилин выступал за повышение пенсионного возраста и говорил, что это необходимо, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда России. При сохранении существующей системы, по мнению министра, ПФР не справится с количеством пенсионеров — возникнет дисбаланс между размером выплат и страховых взносов.