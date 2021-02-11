Глава Пенсионного фонда России ушел со своего поста

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин ушел со своего поста. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в федеральном правительстве.

Издание уточняет, что об увольнении он сообщил сотрудникам фонда еще в среду, 10 февраля, не называя имени преемника. Однако в самом фонде информацию об отставке Топилина комментировать не стали, официальных подтверждений пока тоже нет.

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Источник газеты в ПФР сказал, что отставка связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — предположил он. «Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительства», — заявил другой собеседник издания.

В правительстве Медведева Топилин занимал пост министра труда. С приходом нового премьер-министра Михаила Мишустина Топилина перевели в ПФР. Топилин возглавлял Минтруд с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.

Помимо прочего, Топилин выступал за повышение пенсионного возраста и говорил, что это необходимо, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда России. При сохранении существующей системы, по мнению министра, ПФР не справится с количеством пенсионеров — возникнет дисбаланс между размером выплат и страховых взносов.