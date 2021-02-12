Назван новый руководитель Пенсионного фонда России

В России назвали нового главу Пенсионного фонда. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост руководителя главы ПФР, передает РИА Новости. Максима Топилина от должности освободили.

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«Новым руководителем Пенсионного фонда России (ПФР) стал Андрей Кигим. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максим Топилин освобожден от этой должности», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы кабмина.

Кигим до сих пор возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) РФ. В этой должности он проработал почти восемь лет. Кто займет его место в ФСС пока не сообщается.

Об отставке Топилина стало известно в четверг, 11 февраля. Газета «Коммерсантъ» тогда писала, что отставка связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — предполагал один из источников издания.

В качестве преемников Топилина называли как Кигима, так и замминистра труда Алексея Скляра и заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлану Бондарчук.