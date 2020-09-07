Осенью в Туле откроется первый алюминиевый мост в ЦФО

В Туле на финальной стадии находится строительство первого в Центральном федеральном округе надземного пешеходного моста из алюминия. Объект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже установлено пролетное строение, смонтированы алюминиевые каркасы на обоих лестничных сходах, началось их остекление. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе правительства Тульской области.

Заказчиком строительства выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, проект пешеходного моста разработан ПИ «Мориссот», координацию проекта осуществляет Алюминиевая ассоциация. В целом, возрождение алюминиевого мостостроения началось в России более 5 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, а первые инновационные мосты из алюминиевых сплавов при поддержке Алюминиевой ассоциации были установлены в регионах уже в 2017 году.

Длина пролетного строения 40 метров, ширина прохожей части 3 метров. Пролетное строение и каркасы лестничных сходов изготовлены из алюминиевых сплавов. При строительстве моста также применены алюминиевые облицовочные панели и системы остекления из алюминиевого профиля.

Используемые при строительстве моста алюминиевые конструкции общей массой 60 тонн изготовлены на красноярском предприятии КраМЗ. На заводе не только выполнили элементы в размер согласно чертежам, но также просверлили отверстия под сборку и монтаж. На КраМЗе произведено анодирование конструкции, благодаря чему мост получил колористические характеристики, отвечающие цветовой гамме главного здания парка «Патриот-Тула».

Благодаря уникальным характеристикам алюминия, и в первую очередь его легкости, готовые к сборке конструкции моста были доставлены в Тулу автопоездом всего из четырех автоплатформ, что существенно снизило нагрузку на дорожное покрытие, подчеркнули в пресс-службе региона. Кроме того, благодаря легкости алюминиевого пролета при возведении моста не пришлось использовать тяжелую строительную технику. Кроме того, алюминиевые конструкции спроектированы таким образом, чтобы собрать их могли не только специалисты алюминиевой отрасли, но и любых мостостроительных организаций.

С реализацией проекта строительства алюминиевого надземного пешеходного перехода в 2020 году Тульская область войдет в число первых российских регионов, в которых нашли применение данные передовые технологии в области мостового строительства.

Ввод алюминиевого пешеходного моста в эксплуатацию намечен на 30 сентября 2020 года.