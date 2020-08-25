В Тульской области отчитались об очистке водоемов

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов отчитался об очистке водоемов в регионе. Его слова передает издание «Первый тульский».

Отмечается, что в области завершена расчистка Нового и Большого прудов в Богородицке, где помимо этого были реконструированы гидросооружения для восстановления исторического ландшафта. Также завершена расчистка ручья Рогожня.

В регионе продолжаются работы по очистке реки Упы под Одоевым и Оки в районе города Белев. Власти также завершили разработку проектной документации для расчистки реки Дон в Епифани и реки Шиворонь в Киреевском и Узловском районах. Работы, которые ведутся в рамках реализации нацпроекта «Экология», будут завершены в 2021 году.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».