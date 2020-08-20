В Калининградской области начали расчистку рек

В Калининградской области началась расчистка русел рек Иструч и Прохладная. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Работы ведутся в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». На расчистку рек власти области получили более 100 миллионов рублей из федерального бюджета.

Расчистка будет завершена к концу 2021 года, однако власти рассчитывают на их досрочное окончание. «Если будем идти опережающими темпами, то на следующий год есть хорошие шансы получить по нацпроекту дополнительные средства на другие объекты», — отметил глава регионального министерства природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».