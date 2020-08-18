Водоснабжение челябинского Озерска модернизируют к 2021 году

Система водоснабжения города Озерск, Челябинская область, будет модернизирована к 2021 году. Об этом сообщил министр строительства региона Виктор Тупикин, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Тупикин напомнил, что в 2020-м власти области направили 226 миллионов рублей на реализацию программы «Чистая вода» национального проекта «Экология». Работы, связанные с водоснабжением Озерска, будут проводиться на эти средства. Они начались в 2019 году.

«Процент выполнения на текущую дату составляет 38, профинансировано 70 миллионов рублей — 32 процента от стоимости контракта», — подчеркнул чиновник.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».