Отпечаткам древних растений в Красноярске придали статус памятника природы

Отпечаткам древних растений в Свердловском районе Красноярска придали статус памятника природы. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Правительство региона постановило создать новую особо охраняемую природную территорию площадью 5,97 гектара. Ее основным объектом стал искусственно созданный карьер с отпечатками палеофлоры, древних растений, существовавших на Земле около 400 миллионов лет назад. Также в состав памятника вошла территория прилегающих городских лесов на окраине Торгашинского хребта.

Решение о создании памятника принято в рамках реализации национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».