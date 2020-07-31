На «дальневосточных гектарах» в Сахалинской области появился природный парк, его открыла группа экологов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

«В Сахалинской области группа экологов открыла народный природный парк "Мыс Тихий" на "дальневосточных гектарах". Экологическая достопримечательность находится неподалеку от поселка Тихое Макаровского района», — указано в сообщении.

За три года активисты очистили территорию от мусора, оборудовали тропы и зоны для отдыха. В настоящее время в парке уже подготовлены места для палаток, установлены навигационные указатели. К развитию парка были привлечены волонтеры со всей России.

Координатор инициативной группы экологов Роман Шатров отметил, что люди видят, как сохраняется природа на этой территории, и сами начинают беречь ее.

Создание и развитие заповедников и особо охраняемых природных территорий входит в задачи федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».