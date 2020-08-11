Очаг загрязнения в Усолье-Сибирском ликвидируют за счет нацпроекта «Экология»

Ликвидация очага экологического бедствия на площадке «Усольехимпрома» в Усолье-Сибирском, Иркутская область, пройдет за счет национального проекта «Экология». Об этом сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев, пишет «Интерфакс».

Кобзев отметил, что «финансовое содержание всех мероприятий будет обеспечено». Ликвидацию загрязнения планируется до 2024 года, однако объем средств, который потребуется на проведение мероприятий, пока неизвестен и будет исчисляться «миллиардами».

«Усольехимпром» — предприятие по производству хлора и других химических веществ, которое было признано банкротом в 2017 году. Вся производственная деятельность на промплощадке «Усольехимпрома», где находится крупный очаг ртутного загрязнения, была прекращена в 2010 году. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».