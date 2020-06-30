Власти подготовят рекомендации по привлечению инвесторов к нацпроекту «Экология»

Экономические и финансовые ведомства России завершают подготовку рекомендаций по привлечению инвесторов к национальному проекту «Экология». Инструментом для этого могут стать «зеленые» облигации, пишет газета «Коммерсантъ».

За счет облигаций власти планируют частично финансировать Национальный план восстановления экономики. Отмечается, что они помогли бы российским компаниям преодолеть недоверие на западных рынках.

Ранее в июне аудитор Счетной палаты России Михаил Мень заявил, что риски несвоевременного исполнения нацпроекта «Экология» повышаются из-за снижения экономической активности и объема частных инвестиций. Он напомнил, что такие инвестиции составляют более 80 процентов бюджета нацпроекта.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», и «Чистый воздух».

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