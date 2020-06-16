В Пермском крае появился третий мусоросортировочный комплекс

В Пермском крае введен в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс мощностью 20 тысяч тонн отходов в год. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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Строительство нового комплекса проводилось в рамках реализации национального проекта «Экология». Комплекс расположен в селе Лобаново Пермского района. Отмечается, что в него будет направляться мусор из Индустриального района Перми и части Пермского муниципального района. Комплекс стал третьим по счету в регионе, другие линии сортировки отходов уже действуют в Березниках и Краснокамске.

До 2024 года в Пермском крае построят еще один комплекс по сортировке и переработке отходов.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом нацпроекта «Экология».

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