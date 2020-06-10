В Удмуртии начали ликвидацию свалок

В Удмуртской Республике начали ликвидацию свалок, вывезено почти 200 тонн мусора. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Мусор вывозится региональным оператором по обращению с отходами совместно с администрациями районов. Уже ликвидировано восемь свалок. Основные работы по их ликвидации начнутся в середине июня. Речь идет о 50 свалках в 15 районах, они будут убраны на средства национального проекта «Экология». Отмечается, что на эти цели выделено более 37 миллионов рублей.
Также в регионе ликвидируют более 80 незаконных свалок в оврагах и лесах. Их перевезут на официальные полигоны.
В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».