В российском городе открылась первая мусороперегрузочная станция

В Екатеринбурге на территории законсервированного Широкореченского полигона открылась первая в городе мусороперегрузочная станция. Она поможет уменьшить транспортные потоки на полигон «Северный», на который поступает мусор со всего города. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора предприятия «Спецавтобаза» Наталья Зубова, передает ТАСС.

По ее словам, через станцию проходит 40 процентов от всего образуемого в Екатеринбурге мусора, который доставляется из Чкаловского, Верх-Исетского и частично Ленинского районов. После погрузки на мультилифты этот мусор отправляют по кольцевой дороге сразу на полигон, минуя остановки в городе.

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«Во-первых, за счет этого снижается нагрузка на дорожное полотно. Во-вторых, сокращаются транспортные расходы. И, в-третьих, это позволяет обеспечить именно своевременный вывоз мусора», — уточнила Зубова.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие. Согласно проекту в стране собираются создать современную систему обращения с твердыми бытовыми отходами, появятся условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению.

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