В России прошел автопробег коммунальной техники

В Геленджике финишировал первый Всероссийский автопробег коммунальной техники. Мероприятие было организовано в поддержку нацпроекта «Экология», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Чистая страна».

По информации агентства, современные мусоровозы с 5 по 17 сентября преодолели более двух тысяч километров. Она проехали из Москвы в Геленджик через Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород и Ростов-на-Дону. В городах, где были сделаны остановки, прошли круглые столы, на которых обсуждались проблемы при реализации мусорной реформы. Кроме того, в каждом городе, входившем в маршрут автопробега, прошли экологические уроки для школьников, на которых детям рассказали, как правильно обращаться с отходами.

В финальной точке автопробега — Геленджике — состоялась итоговая конференция, в которой приняли участие более 200 представителей региональных операторов в сфере обращения с отходами, органов власти и производителей коммунальной техники.

«Важно, чтобы каждый россиянин понимал, какие задачи решает национальный проект "Экология", какие предстоят перемены, что планируется построить, какая техника работает в сфере обращения с отходам и как будет обеспечена экологическая безопасность», — заявил в ходе конференции глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Ранее в Ростове-на-Дону местные жители поучаствовали в плоггинг-забеге «Беги со смыслом», организованном в рамках реализации национального проекта «Экология». В акции приняли участие более 50 человек, среди которых — как взрослые, так и дети. Победительница забега собрала более 63 килограммов мусора.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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