На Сахалине появится сервис для вывоза крупногабаритного мусора на полигоны

Власти Сахалинской области планируют создать сервис для вывоза крупногабаритного мусора на полигоны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Услуга предназначена для строительных компаний, садоводческих товариществ и граждан, строящих дома или проводящих ремонт. Ее цель — остановить появление стихийных свалок мусора. В рамках проекта будет создана диспетчерская служба, транспорт оснастят GPS-навигаторами.

Мероприятия по обнаружению и ликвидации стихийных мест скопления мусора проходят в регионе в рамках реализации национального проекта «Экология».

Ранее сообщалось, что в Удмуртской Республике начали ликвидацию свалок,. Было вывезено почти 200 тонн мусора.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом нацпроекта «Экология».

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