Названы риски несвоевременного исполнения нацпроекта «Экология»

Риски несвоевременного исполнения нацпроекта «Экология» повышаются из-за снижения экономической активности и объема частных инвестиций. Об этом аудитор Счетной палаты Михаил Мень сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Мень объяснил, что более 80 процентов бюджета нацпроекта — частные инвестиции. Из-за снижения экономической активности инвесторы могут отказаться вкладывать в него деньги, из-за чего возможен перенос сроков строительства объектов, для которых нужна государственная экологическая экспертиза, а также перенос начала реформы экологической модернизации промышленности

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию проекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», и «Чистый воздух».

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